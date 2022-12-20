Хью Джекман объяснил Росомаху в «Дэдпуле 3» концепцией мультивселенной

Благодаря этой важной для мира Marvel идее можно перемещать персонажей во времени, пояснил исполнитель роли Логана в беседе с SiriusXM.





По его словам, благодаря концепции мультивселенной можно вернуться обратно по таймлайну — «всё дело в науке». Актер подчеркнул, что для него остается важным финал фильма «Логан», в котором его герой умер.





Ранее Джекман рассказал, что решение вернуться к роли культового персонажа комиксов и фильмов, которую он исполнял около 20 лет, принял на отдыхе с семьей. Это произошло в августе. Он рассказал об этом другу и исполнителю роли Дэдпула Райану Рэйнольдсу, который уже потерял надежду сняться вместе с ним в одной ленте.





Съемки триквела Deadpool планируют начать в мае. Премьеру картины наметили на ноябрь 2024 года. Подробности сюжета не раскрываются.





Фото: кадр из Logan