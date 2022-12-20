В Музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка «Россия. Истоки»

20.12.2022
Масштабная экспозиция заработала в новом выставочном зале 20 декабря, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Директор музея Наталия Дубровская назвала открытие нового пространства «воплощенной мечтой». По ее словам, работа над проектом зала продолжалась пять лет. Теперь он «будет способствовать созданию масштабных выставок, представлению лучших музеев страны здесь, в нашем древнем Изборске», подчеркнула руководительница учреждения.
В экспозицию вошли полотна Василия Сурикова, Бориса Кустодиева, Павла Чистякова, Михаила Авилова и других отечественных авторов.
В подготовке выставки участвовали учреждения из Петербурга: Научно-исследовательский музей при РАХ, Исаакиевский собор и Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх».
Выставка работает до 26 февраля.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ