Продюсер «Пиратов Карибского моря» не отказался от продолжения с Марго Робби

Джерри Брукхаймер заявил в интервью The Hollywood Reporter о том, что не вычеркнул из планов два фильма по пиратской франшизе, в одном из которых хочет видеть австралийскую актрису.





В ноябре Робби сообщила, что студии «Дисней» больше не интересна лента по «Пиратам» с ее участием. Предполагалось, что картина по сценарию Кристины Хадсон станет отдельной историей, а не просто перезапуском франшизы с женскими персонажами. Причины утраты интереса к фильму она не уточняла.





По словам Брукхаймера, и для него, и для Disney этот проект жив. Он предположил, что слова Робби были связаны с ее разочарованием из-за того, что лента не стала первоочередным проектом студии. Также продюсер не исключил, что из-за высокой занятости артистка могла «подтолкнуть» проект.





Брукхаймер подтвердил ранее озвученные планы снять два продолжения «Пиратов» — одно с Марго Робби во главе каста, второе — с молодыми актерами. Также он выразил желание увидеть в новых картинах ветерана франшизы Джонни Деппа, который зарекся участвовать в проекте после ухода из него на фоне скандального развода.





Фото: кадр из фильма "Мертвецы не рассказывают сказки"