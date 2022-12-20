СТС может выпустить полнометражный спин-офф «Молодежки»









Создателем и исполнительным продюсером сериала выступил Вячеслав Муругов. Шоу рассказывало о буднях и мечтах молодых хоккеистов из маленького городка, тренером которых становится бывший игрок НХЛ. Сериал завершился на шестом сезоне, хотя предполагалось закончить его еще на четвертом. Его решили продлить благодаря высоким рейтингам, отметил портал.



Фото: кадр из «Молодежки» СТС выложил в официальном телеграм-канале фото с «той самой ледовой дружиной», добавив: «нет, не продолжение «Молодежки». Канал обещал в скором времени раскрыть подробности нового проекта.Создателем и исполнительным продюсером сериала выступил Вячеслав Муругов. Шоу рассказывало о буднях и мечтах молодых хоккеистов из маленького городка, тренером которых становится бывший игрок НХЛ. Сериал завершился на шестом сезоне, хотя предполагалось закончить его еще на четвертом. Его решили продлить благодаря высоким рейтингам, отметил портал.

По его информации, полнометражная «Молодежка» может выйти в 2023 или 2024 году. В ней появятся некоторые актеры, игравшие участников хоккейной команды «Медведи». Кто именно вернется к роли, пока неизвестно. Сюжет спин-оффа тоже не раскрыт.