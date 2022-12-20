Подлинную рукопись IV века выставили в Петербурге

Артефакт стал самым древним экспонатом масштабной выставки Музея истории религий, посвященной традициям и вероучениям буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма. Об этом сообщает ТАСС.





20 декабря в петербургском музее открылась экспозиция «Мудрость Востока: учители, ученики, книги». В нее вошли около 200 предметов. Наиболее древним предметом стала рукопись IV века. Среди других древнейших экспонатов — ксилографы (графика на дереве) XII, XVII и XIX веков. Это подлинные артефакты, поэтому они выставлены на короткий срок, пояснили агентству в музее.





Посетители могут увидеть монашеское облачение, тибетские танки (иконы на ткани), японские свитки, скульптуру и графику, фотоснимки и др.





Экспозиция работает до 6 марта.





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