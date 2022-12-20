Подлинную рукопись IV века выставили в Петербурге

Артефакт стал самым древним экспонатом масштабной выставки Музея истории религий, посвященной трад...
Съемочный процесс фильма по гоночной серии продолжался почти два месяца, рассказал постановщик в соц...
Журнал опубликовал эссе 20 постановщиков, включая Гильермо дель Торо, Одри Диван, Уэса Андерсона, Ли...
Об этом сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная на заседании...
Артефакт стал самым древним экспонатом масштабной выставки Музея истории религий, посвященной трад...
Съемочный процесс фильма по гоночной серии продолжался почти два месяца, рассказал постановщик в соц...
Журнал опубликовал эссе 20 постановщиков, включая Гильермо дель Торо, Одри Диван, Уэса Андерсона, Ли...
Об этом сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная на заседании...
Режиссер ответил на сожаления актера, который отказался от роли в «Аватаре» и не получил гонорар $...
Завершился первый этап социальной программы декабрьских выездных спектаклей Театра кукол имени Образ...
Лауреатов Первой театральной премии в 31-й раз наградили в Москве, сообщила пресс-служба проекта. ...
Завершился четвертый Культурный марафон — ежегодный просветительский проект Яндекса при поддержке Ми...
Зрители в Японии столкнулись с массовой отменой премьерных показов фильма Джеймса Кэмерона в минув...
24 и 25 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы нового узбекского кино.
16 и 17 декабря Ансамбль современной хоровой музыки Altro coro под управлением Александра Рыжинского...
Соруководитель студии и режиссер продолжает отвечать в соцсетях на возмущенные комментарии и вопросы...
19 декабря 2022 года вышел новый молодежный проект от «Русских сезонов» – «Русские сезоны. Молодые т...
Рок-оперу «Юнона и Авось», драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский» и музыкальную сказку «Во...
Показ фильма Джеймса Кэмерона в российских городах начнется с 22 декабря, сообщили «Известия». ...
В рамках федерального проекта «Придумано в России» при поддержке Министерствa культуры РФ на базе Ро...
Британский певец Терри Холл, наиболее известный как вокалист ска-группы The Specials,...
20.12.2022