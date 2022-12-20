«Новогодний голубой огонек» проведут Андрей Малахов и другие звезды

В ночь на 1 января федеральный канал представит музыкальное ток-шоу с участием звезд эстрады, музыкантов, актеров, журналистов и других гостей.





Телезрителей ждет встреча с лицами канала Андреем Малаховым, Дмитрием Губерниевым и Марией Ситтель. Вместе с ними передачу проведут Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, а также постоянный участник новогоднего телезастолья Николай Басков.





Вокальные и музыкальные номера исполнят артисты, не раз участвовавшие в «огоньках» Лев Лещенко, Филипп Киркоров, группа «Дискотека Авария», Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина, а также новичок SHAMAN.





Проводы 2022 года начнутся в праздничном выпуске «Песен от всей души», стартующие 31 декабря в 18:10.





Ранее Лещенко сообщал, что его не звали на съемки новогодних передач, после чего в СМИ появились сообщения об отмене «голубых огоньков». Однако информация не подтвердилась.