Режиссер Нил Бломкамп объявил о конце съемок киноадаптации Gran Turismo

20.12.2022

Режиссер Нил Бломкамп объявил о конце съемок киноадаптации Gran Turismo
Съемочный процесс фильма по гоночной серии продолжался почти два месяца, рассказал постановщик в соцсетях.

В скором времени Бломкамп, отметившийся номинацией на «Оскар» за сай-фай «Район № 9», приступит к монтажу.

Один из каскадеров, задействованных в съемках многочисленных автомобильных сцен, рассказал в соцсетях, что «Гран Туризмо» снимали при температуре от +35 до −5 градусов. За время работы команда «открыла новые горизонты в том, как снимать настоящие гоночные автомобили». «Невероятное путешествие», — подчеркнул Мауро Кало.

Главные роли исполнили Арчи Мадекве («Видеть»), Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Орландо Блум (трилогия "Хоббит").

Премьера Gran Turismo намечена на август 2023 года.

Фото: Pixabay