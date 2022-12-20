До 100 инклюзивных творческих лабораторий будет создаваться в России ежегодно

Модераторами встречи выступили Надежда Преподобная и руководитель рабочей группы, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая. Участники заседания обсудили реализацию Межведомственного комплексного плана мероприятий по участию инвалидов в культурной жизни общества на 2022-2025 годы.

По словам Надежды Преподобной, к настоящему времени создана 91 инклюзивная творческая лаборатория в 85 субъектах Российской Федерации. Работа будет расширяться на новые территории, как только появится такая возможность, уточнила она.

«Ежегодно планируется создавать до 100 новых инклюзивных творческих лабораторий», – сказала замминистра культуры.

Говоря о лучших практиках по вовлечению инвалидов, включая детей, в культурную жизнь общества и повышению информированности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья о возможностях участия в творческих мероприятиях, Надежда Преподобная рассказала, что на портале «Культура.РФ» в будущем можно будет маркировать мероприятия, доступные для людей с инвалидностью. Также планируется увеличить показатели охвата инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в культурной жизни общества, не менее чем на 10%. Продолжится работа по формированию каталога наиболее эффективных практик и инклюзивных творческих проектов.

В повестке встречи также был вопрос о развитии волонтерских центров на базе организаций высшего образования. Как сообщила Надежда Преподобная, действующий волонтерский центр по работе с обучающимися с инвалидностью и с ОВЗ имеют 197 вузов, подведомственных Министерству образования и науки России, и 18 подведомственных Минкультуры России. При этом лишь 4,17% от общего числа студентов с инвалидностью и ОВЗ, принимающих участие в общественной жизни вузов, стали участниками проектов инклюзивного волонтерства. Планируется, что к 2025 году не менее чем в 32% образовательных организаций высшего образования будет действовать волонтерский центр или объединение, реализующие инициативы в сфере культурной инклюзии.

Поддержка проектов в сфере инклюзивного волонтерства идет также в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Ежегодно растет объем грантовой поддержки, которую Минкультуры России и Российский фонд культуры оказывают проектам некоммерческих организаций в сфере культурного добровольчества.

Во встрече также приняли участие замдиректора Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России Аслан Дамбегов, руководитель дирекции Общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова, депутат государственной Думы Михаил Кизеев, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Артур Латыпов и другие.

Фото: Минкультуры РФ