Спектакли Театра Образцова посмотрели более 300 детей из ЛДНР

Завершился первый этап социальной программы декабрьских выездных спектаклей Театра кукол имени Образцова. 11 декабря в лагере «Звонкие голоса» в Клинском районе, где сейчас живут дети из ЛДНР, образцовцы показали интерактивные «Лисьи сказки» по русским народным сказкам.

После спектакля актриса Ирина Осинцова провела для зрителей мастер-класс по кукловождению: показала, какие бывают куклы, как они устроены, и как их оживлять. А также рассказала про различные театральные профессии – актера, художника, бутафора и так далее.







Всего в декабре состоялось четыре выезда Театра Образцова в дома отдыха и лагеря в Коломне, Подольске, Клину и Дмитрове, где сейчас живут семьи из ЛДНР. Постановки театра смогли увидеть более 300 детей. В следующем, 2023 году, запланировано еще шесть выездов в Подмосковье со спектаклями и мастер-классами.





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