Спектакли Театра Образцова посмотрели более 300 детей из ЛДНР

20.12.2022

Спектакли Театра Образцова посмотрели более 300 детей из ЛДНР

Завершился первый этап социальной программы декабрьских выездных спектаклей Театра кукол имени Образцова. 11 декабря в лагере «Звонкие голоса» в Клинском районе, где сейчас живут дети из ЛДНР, образцовцы показали интерактивные «Лисьи сказки» по русским народным сказкам. 

После спектакля актриса Ирина Осинцова провела для зрителей мастер-класс по кукловождению: показала, какие бывают куклы, как они устроены, и как их оживлять. А также рассказала про различные театральные профессии – актера, художника, бутафора и так далее. 

Всего в декабре состоялось четыре выезда Театра Образцова в дома отдыха и лагеря в Коломне, Подольске, Клину и Дмитрове, где сейчас живут семьи из ЛДНР. Постановки театра смогли увидеть более 300 детей. В следующем, 2023 году, запланировано еще шесть выездов в Подмосковье со спектаклями и мастер-классами.

Фото: Pixabay