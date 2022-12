Джеймс Кэмерон обещал снять Мэтта Дэймона в камео в новом «Аватаре»

Режиссер ответил на сожаления актера, который отказался от роли в «Аватаре» и не получил гонорар $250 млн. Об этом пишет ВВС.





В прошлом году Дэймон назвал себя актером, который запомнится тем, что упустил возможность заработал круглую сумму. За участие в «Аватаре» ему предлагали 10% от кассовых сборов фильма.





Кэмерон напомнил Дэймону о том, что он «вроде как одна из самых больших кинозвезд в мире», и рекомендовал ему смириться. По его словам, актер был связан обязательства по франшизе «Джейсон Борн», поэтому он не появился в «Аватаре».





Отвечая на вопрос об эпизодической роли для Дэймона, постановщик заявил, что это необходимо сделать, чтобы «мир вернулся в равновесие». Однако за камео он не получит 10% сборов, подчеркнул Кэмерон.





Avatar: The Way of Water появился на больших экранах на прошлой неделе. Его сборы в дебютный уикэнд превысили $434 млн.





Фото: кадр из Jason Bourne