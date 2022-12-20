Владимир Урин и Нонна Гришаева стали лауреатами «Хрустальной Турандот»

20.12.2022
Лауреатов Первой театральной премии в 31-й раз наградили в Москве, сообщила пресс-служба проекта.
Имена победителей назвала Принцесса Турандот в исполнении Валерии Ланской вместе с Александром Бабиком в роли Очарованного зрителя и основателем премии, постановщиком Борисом Беленьким.
В этот раз премию вручали в одной категории — «За честь, достоинство и служение зрителю». Кроме того, премия впервые «вышла на просторы СНГ». Награду Исполнительного комитета СНГ получил народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.
«Хрустальной Турандот» наградили худрука РАМТа Алексея Бородина, гендиректора Большого театра Владимира Урина, руководителя Московского театра оперетты Владимира Тартаковского, актера Валерия Баринова, руководительницу Театра на Таганке и Содружества актеров Таганки Ирину Апексимову, актрису Театра Вахтангова Нонну Гришаеву.
Фото: Андрей Степанов