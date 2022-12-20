«Русские сезоны» запустили новый проект о юных талантах

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Зрители в Японии столкнулись с массовой отменой премьерных показов фильма Джеймса Кэмерона в минув...
24 и 25 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы нового узбекского кино.
Лауреатов Первой театральной премии в 31-й раз наградили в Москве, сообщила пресс-служба проекта. ...
Зрители в Японии столкнулись с массовой отменой премьерных показов фильма Джеймса Кэмерона в минув...
24 и 25 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы нового узбекского кино.
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20.12.2022
Съемки проходили в музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина и в музее-квартире А. Б. Гольденвейзера. Обе локации были предоставлены Российским национальным музеем музыки.
Организаторам проекта выпала непростая задача выбрать из огромного количества музыкально одаренных ребят тех, кто в итоге станет лицом первого выпуска «Молодых талантов».
Фото: Минкультуры РФ