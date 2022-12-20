«Русские сезоны» запустили новый проект о юных талантах

20.12.2022

«Русские сезоны» запустили новый проект о юных талантах

19 декабря 2022 года вышел новый молодежный проект от «Русских сезонов» – «Русские сезоны. Молодые таланты». 

Это 9 участников, одних из самых талантливых учеников ведущих музыкальных школ страны, 9 серий, где каждый из них играет свой концерт, 9 проникновенных интервью, в которых участники раскрываются как личности, рассказывая о своем творческом пути, планах на жизнь и мечтах.

Съемки проходили в музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина и в музее-квартире А. Б. Гольденвейзера. Обе локации были предоставлены Российским национальным музеем музыки.

Организаторам проекта выпала непростая задача выбрать из огромного количества музыкально одаренных ребят тех, кто в итоге станет лицом первого выпуска «Молодых талантов».

Фото: Минкультуры РФ