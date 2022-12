«Аватар 2» оказался слишком сложным для оборудования кинотеатров

Зрители в Японии столкнулись с массовой отменой премьерных показов фильма Джеймса Кэмерона в минувшие выходные, сообщил Bloomberg.





«Аватар: Путь воды» дебютировал в Японии 16 декабря. Позже в соцсетях стали появляться сообщения об отменах киносеансов и возврате денег за билеты. Больше всего их было в выходные. Киносети извинились перед зрителями.





Причиной технических неполадок мог стать слишком сложный визуал «Аватара 2», созданный с применением многих новейших технологий. Среди них — 3D-формат с высокой частотой кадров, требующий быстрой обработки большого количества данных. Вероятно, недостаточно обновленные японские кинотеатры не справились с этой технологией. Точная причина технических проблем пока не известна. Однако кинотеатру Нагоя удалось показать фильм, снизив количество кадров в секунду с рекомендованных авторами 48 до обычных 24, отмечает издание.





Второй «Аватар» является одним из самых дорогостоящих фильмов в голливудской истории. Его бюджет оценивается в пределах $350-460 млн. Проблемы с оборудованием могут отразиться на сборах высокотехнологичного кино, которые пока не оправдывают надежд создателей, и стоимости акций Disney, резюмирует «Блумберг».





Фото: кадр из Avatar: The Way of Water