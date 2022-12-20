Глава DC Джеймс Ганн ответил на слухи об увольнении Галь Гадот

Глава DC Джеймс Ганн ответил на слухи об увольнении Галь Гадот

20.12.2022

Соруководитель студии и режиссер продолжает отвечать в соцсетях на возмущенные комментарии и вопросы фанатов об изменениях в киновселенной DC.