Глава DC Джеймс Ганн ответил на слухи об увольнении Галь Гадот

Соруководитель студии и режиссер продолжает отвечать в соцсетях на возмущенные комментарии и вопросы...
Рок-оперу «Юнона и Авось», драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский» и музыкальную сказку «Во...
Показ фильма Джеймса Кэмерона в российских городах начнется с 22 декабря, сообщили «Известия». ...
Соруководитель студии и режиссер продолжает отвечать в соцсетях на возмущенные комментарии и вопросы...
Рок-оперу «Юнона и Авось», драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский» и музыкальную сказку «Во...
Показ фильма Джеймса Кэмерона в российских городах начнется с 22 декабря, сообщили «Известия». ...
В рамках федерального проекта «Придумано в России» при поддержке Министерствa культуры РФ на базе Ро...
Британский певец Терри Холл, наиболее известный как вокалист ска-группы The Specials,...
В этом году Музей Победы и его филиалы посетили почти 1,3 млн человек, пишет «Культуромания». ...
В Дубае прошли Дни культурного наследия России в ОАЭ, организованные Минкультуры России.
Компания Disney опубликовала видеоролик с кадрами из проектов, которые в 2023 году выйд...
Платформа «VK Музыка» подвела музыкальные итоги уходящего года. Она назвала имена исполнителей, поль...
Российский режиссер Владимир Потапов снимет художественный фильм «Случай н...
Актеры Милош Бикович, Гоша Куценко, Арсений Робак сыграют в приключенчес...
Строительство здания для Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» начне...
XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперно...
Количество посетителей Государственной Третьяковской галереи по итогам 2022 года может дос...
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на строительство ...
Universal Pictures представила трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». ...
Пресс-конференция, посвященная старту конкурса «Культурная столица года», состоялась в ТАСС 16 декаб...
Власти Москвы решили поддержать создающих образы города кинопроизводителей в 2023 год...
20.12.2022