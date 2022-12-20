Глава DC Джеймс Ганн ответил на слухи об увольнении Галь Гадот

Соруководитель студии и режиссер продолжает отвечать в соцсетях на возмущенные комментарии и вопросы фанатов об изменениях в киновселенной DC.

Соруководитель студии и режиссер продолжает отвечать в соцсетях на возмущенные комментарии и вопросы фанатов об изменениях в киновселенной DC.





После предполагаемого закрытия триквела «Чудо-женщины», где Галь Гадот должна была сыграть главную роль, поклонники подумали, что актрису уволили и даже «изгнали» из франшизы. На это Ганн ответил, что не понимает, откуда появилась информации о том, что Гадот «выгнали». При этом из его ответа не ясно, появится ли актриса в следующем фильме, или она покинула проект.





Ганн также прокомментировал массу негативных отзывов о происходящих переменах, призванных задать новое направление развития киновселенной DC. По его словам, выбор нового вектора основан на том, что, по мнению его авторов, «лучше всего подходит для истории и лучше всего подходит для персонажей DC, которые существуют уже почти 85 лет». Он не исключил, что выбор может оказаться неправильным. И подчеркнул, что он сделан искренне, честно и с учетом истории.





«Неуважительный протест» не повлияет на дальнейшие действия руководства, добавил режиссер.





Фото: кадр из «Чудо-женщины 2»