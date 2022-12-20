Умер вокалист британской ска-группы The Specials Терри Холл

Посещаемость Музея Победы в Москве выросла в 1,5 раза. В 2022 году Музей Победы и его филиалы посети...
В Дубае прошли Дни культурного наследия России в ОАЭ, организованные Минкультуры России.
Компания Disney опубликовала видеоролик с кадрами из проектов, которые в 2023 году выйд...
Платформа «VK Музыка» подвела музыкальные итоги уходящего года. Она назвала имена исполнителей, поль...
Российский режиссер Владимир Потапов снимет художественный фильм «Случай н...
Посещаемость Музея Победы в Москве выросла в 1,5 раза. В 2022 году Музей Победы и его филиалы посети...
В Дубае прошли Дни культурного наследия России в ОАЭ, организованные Минкультуры России.
Компания Disney опубликовала видеоролик с кадрами из проектов, которые в 2023 году выйд...
Платформа «VK Музыка» подвела музыкальные итоги уходящего года. Она назвала имена исполнителей, поль...
Российский режиссер Владимир Потапов снимет художественный фильм «Случай н...
Актеры Милош Бикович, Гоша Куценко, Арсений Робак сыграют в приключенчес...
Строительство здания для Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» начне...
XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперно...
Количество посетителей Государственной Третьяковской галереи по итогам 2022 года может дос...
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на строительство ...
Universal Pictures представила трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». ...
Пресс-конференция, посвященная старту конкурса «Культурная столица года», состоялась в ТАСС 16 декаб...
Власти Москвы решили поддержать создающих образы города кинопроизводителей в 2023 год...
Киностудия «Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку. Об этом сообщила председатель совета...
Фонд кино открыл прием заявок на участие в стипендиальной программе для сценаристов «Автор».
Фильм «Один маленький ночной секрет», режиссером и автором сценария которого выступил...
Выставка «Культурный код. Каверин 2.0» к 120-летию писателя откроется в особняке Румя...
31 декабря в рамках Всероссийской программы «Всё начинается с детства» в онлайн-кинотеатре Kion со...
В столичном кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря открылся Международный фестиваль «Дни короткометражно...
Первый женский симфонический оркестр «Фирдаус» создан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об э...
20.12.2022