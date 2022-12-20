Умер вокалист британской ска-группы The Specials Терри Холл

20.12.2022

Умер вокалист британской ска-группы The Specials Терри Холл

Британский певец Терри Холл, наиболее известный как вокалист ска-группы The Specials, скончался на 64-м году жизни. Об этом пишет ФАН.

Холл умер после непродолжительной болезни. 

Группа The Specials была образована в 1977 году. Наибольшего пика популярности она достигла в начале 1980-х.

Терри Холл, помимо деятельности в группе, занимался сольной карьерой. Он выпустил два сольных альбома — «Home» и «Laugh», синглы из которых неоднократно попадали в британские рейтинги. Кроме того, артист сотрудничал с другими известными британскими артистами, включая Деймона Албарна, рок-группу Lightning Seeds и Лили Аллен.

Фото: Pixabay