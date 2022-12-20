Умер вокалист британской ска-группы The Specials Терри Холл

Холл умер после непродолжительной болезни.





Группа The Specials была образована в 1977 году. Наибольшего пика популярности она достигла в начале 1980-х.





Терри Холл, помимо деятельности в группе, занимался сольной карьерой. Он выпустил два сольных альбома — «Home» и «Laugh», синглы из которых неоднократно попадали в британские рейтинги. Кроме того, артист сотрудничал с другими известными британскими артистами, включая Деймона Албарна, рок-группу Lightning Seeds и Лили Аллен.





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