Посещаемость Музея Победы увеличилась в 1,5 раза

20.12.2022

Посещаемость Музея Победы увеличилась в 1,5 раза

Посещаемость Музея Победы в Москве выросла в 1,5 раза. В 2022 году Музей Победы и его филиалы посетили почти 1,3 млн человек, пишет «Культуромания».

«Прошедший год показал значительный рост популярности внутреннего туризма. Особенно увеличился запрос на направления и маршруты, связанные с патриотической тематикой», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, в России стали больше интересоваться отечественной историей, темой Великой Отечественной войны.

В музее добавили, что существенно вырос спрос на экскурсии: в 2022 году экскурсионные программы посетили почти 450 тысяч человек, тогда как в 2021 году на экскурсиях побывали 240 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Музея Победы