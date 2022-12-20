Посещаемость Музея Победы увеличилась в 1,5 раза

Посещаемость Музея Победы в Москве выросла в 1,5 раза. В 2022 году Музей Победы и его филиалы посетили почти 1,3 млн человек, пишет «Культуромания». «Прошедший год показал значительный рост популярности внутреннего туризма. Особенно увеличился запрос на направления и маршруты, связанные с патриотической тематикой», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.





По его словам, в России стали больше интересоваться отечественной историей, темой Великой Отечественной войны.





В музее добавили, что существенно вырос спрос на экскурсии: в 2022 году экскурсионные программы посетили почти 450 тысяч человек, тогда как в 2021 году на экскурсиях побывали 240 тысяч человек.





Фото: пресс-служба Музея Победы