В Дубае прошли Дни культурного наследия России в ОАЭ

В рамках мероприятия состоялась презентация крупнейших музеев России на площадке инновационного культурного центра «Театр цифрового искусства» (Theatre of Digital Art — TODA).

Центральным событием Дней культурного наследия России в ОАЭ стала лекция генерального директора Государственной Третьяковской галереи З.И. Трегуловой, которая рассказала гостям о работе одного из главных российских музеев — его история была показана с момента основания до размышлений о том, каким может стать музей в далеком будущем.

В рамках презентации выступили руководители крупнейших российских музеев. Так, особое внимание применению цифровых технологий в музейном деле уделил в своем выступлении генеральный директор Русского музея В.А. Гусев. В свою очередь директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Е.С. Лихачева, пользуясь возможностями виртуального тура, провела экскурсию по выставке «МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF», которая в данный момент проходит в Москве в рамках празднования 130-летия великого русского архитектора.

Директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Е.А. Толстая привела не только интересные факты о музее, который готовится к празднованию 200-летия великого русского писателя, но и рассказала о связи Л.Н. Толстого с Ближним Востоком.

Особым блоком были представлены музеи, расположенные в самом сердце российской столицы. Так, о секретах одной из главных сокровищниц России рассказала директор департамента издательской деятельности и специальных программ Музеев Московского Кремля Е.Б. Миловзорова.

Заместитель директора Государственного исторического музея Е.А. Клюкова акцент сделала на возможностях, которые музей предлагает для молодежи, в том числе международные онлайн-конференции для молодых специалистов и экспертные обмены.

С использованием всех инновационных возможностей площадки гости смогли стать частью виртуальной экскурсии по Государственному Эрмитажу, которую в Санкт-Петербурге провел сам директор музея М.Б. Пиотровский.

Сопровождали Дни культурного наследия России в ОАЭ мультимедийные выставки, подготовленные при поддержке Минкультуры России такими музеями, как Государственная Третьяковская галерея, музеи-заповедники «Царское Село» и «Фанагория».

Фото: Минкультуры РФ