Компания Disney продемонстрировала будущие проекты для стримингового сервиса

На YouTube-канале Disney Plus появился видеоролик с нарезкой кадров из будущих сериалов корпорации. Так, зрители увидели фрагменты третьего сезона «Мандалорца», продолжение «Локи», и дебютный сериал «Асока».





Пара кадров также была посвящена будущим фильмам студии — «Питер Пэн и Венди», а также «Секретное вторжение».





Ранее стало известно, что российская версия американского Disney Channel перестанет выходить в эфир и будет заменена отечественным каналом. Вместо Disney будет вещать новый ТК «Солнце», который займет ту же нишу: он представит детский контент.





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