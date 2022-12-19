Компания Disney продемонстрировала будущие проекты для стримингового сервиса

19.12.2022

Компания Disney продемонстрировала будущие проекты для стримингового сервиса

Компания Disney опубликовала видеоролик с кадрами из проектов, которые в 2023 году выйдут на стриминг-сервисе. Об этом пишет ФАН.

На YouTube-канале Disney Plus появился видеоролик с нарезкой кадров из будущих сериалов корпорации. Так, зрители увидели фрагменты третьего сезона «Мандалорца», продолжение «Локи», и дебютный сериал «Асока».

Пара кадров также была посвящена будущим фильмам студии — «Питер Пэн и Венди», а также «Секретное вторжение». 

Ранее стало известно, что российская версия американского Disney Channel перестанет выходить в эфир и будет заменена отечественным каналом. Вместо Disney будет вещать новый ТК «Солнце», который займет ту же нишу: он представит детский контент.

Фото: Pixabay