«VK Музыка» озвучила имена самых популярных артистов 2022 года

19.12.2022

«VK Музыка» озвучила имена самых популярных артистов 2022 года

Платформа «VK Музыка» подвела музыкальные итоги уходящего года. Она назвала имена исполнителей, пользовавшихся наибольшей популярностью у слушателей за последние 12 месяцев, сообщает «Интермедиа».

Музыкантом года признан исполнитель Macan, информирует «Культуромания». За год он выпустил сразу шесть премьер и два фита. Треки исполнителя набрали более 700 млн прослушиваний.

На 300 млн прослушиваний меньше у хип-хоп-артиста Xcho, которого назвали прорывом года.

Лучшей исполнительницей была признана Anna Asti. Коллектив «Miyagi & Эндшпиль» стал лучшей группой года. 

Фото: Pixabay