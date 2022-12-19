«VK Музыка» озвучила имена самых популярных артистов 2022 года

Музыкантом года признан исполнитель Macan, информирует «Культуромания». За год он выпустил сразу шесть премьер и два фита. Треки исполнителя набрали более 700 млн прослушиваний.





На 300 млн прослушиваний меньше у хип-хоп-артиста Xcho, которого назвали прорывом года.





Лучшей исполнительницей была признана Anna Asti. Коллектив «Miyagi & Эндшпиль» стал лучшей группой года.





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