Режиссер Владимир Потапов снимет картину о первой стыковке двух пилотируемых космических кораблей

19.12.2022
Российский режиссер Владимир Потапов снимет художественный фильм «Случай на «Союзе-5» о первой в мире стыковке двух пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5».
Презентация проекта состоялась на очной защите в Фонде кино национальных фильмов.
Эта история основана на реальных событиях, это одно из знаменательных событий в мировой космонавтике — первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей, это первый и пока единственный переход из одного корабля в другой в открытом космосе и это героическое приземление космонавта Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g. Этот полет открыл эру космических станций.
Режиссер картины — Владимир Потапов, главный консультант проекта — дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Александров.
Фото: Pixabay