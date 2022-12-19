Режиссер Владимир Потапов снимет картину о первой стыковке двух пилотируемых космических кораблей

Презентация проекта состоялась на очной защите в Фонде кино национальных фильмов.





Эта история основана на реальных событиях, это одно из знаменательных событий в мировой космонавтике — первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей, это первый и пока единственный переход из одного корабля в другой в открытом космосе и это героическое приземление космонавта Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g. Этот полет открыл эру космических станций.





Режиссер картины — Владимир Потапов, главный консультант проекта — дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Александров.





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