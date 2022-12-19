Бикович и Куценко сыграют в фильме «Красный шелк»

Презентация проекта прошла на очной защите в Фонде кино национальных фильмов.





Фильм основан на реальных событиях, когда в 1928 году VI съезд компартии Китая совершенно неожиданно для всего мира прошел в Подмосковье, и делегаты добирались через всю Россию по Транссибу на этот съезд с большим риском для жизни. За ними охотились агенты Гоминьдана, разных разведок, их сопровождали наши коминтерновцы, среди которых был молодой переводчик Артем.





Как сообщил режиссер фильма Андрей Волгин, роли в «Красном шелке» исполнят Милош Бикович, Гоша Куценко, Арсений Робак, Тимофей Трибунцев и китайские актеры Фэйя Цзоу и Лу И.





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