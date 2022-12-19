Бикович и Куценко сыграют в фильме «Красный шелк»

Российский режиссер Владимир Потапов снимет художественный фильм «Случай на «С...
Актеры Милош Бикович, Гоша Куценко, Арсений Робак сыграют в приключенческом эк...
Строительство здания для Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» начнется...
XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперно...
Количество посетителей Государственной Третьяковской галереи по итогам 2022 года может дос...
Российский режиссер Владимир Потапов снимет художественный фильм «Случай на «С...
Актеры Милош Бикович, Гоша Куценко, Арсений Робак сыграют в приключенческом эк...
Строительство здания для Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» начнется...
XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперно...
Количество посетителей Государственной Третьяковской галереи по итогам 2022 года может дос...
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на строительство ...
Universal Pictures представила трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». ...
Пресс-конференция, посвященная старту конкурса «Культурная столица года», состоялась в ТАСС 16 декаб...
Власти Москвы решили поддержать создающих образы города кинопроизводителей в 2023 год...
Киностудия «Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку. Об этом сообщила председатель совета...
Фонд кино открыл прием заявок на участие в стипендиальной программе для сценаристов «Автор».
Фильм «Один маленький ночной секрет», режиссером и автором сценария которого выступил...
Выставка «Культурный код. Каверин 2.0» к 120-летию писателя откроется в особняке Румя...
31 декабря в рамках Всероссийской программы «Всё начинается с детства» в онлайн-кинотеатре Kion со...
В столичном кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря открылся Международный фестиваль «Дни короткометражно...
Первый женский симфонический оркестр «Фирдаус» создан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об э...
Издательство «Эксмо» и группа компаний «Рики» займутся выпуском аудиосказок и аудиоспектаклей с ге...
Театр кукол имени С. В. Образцова в канун Нового года представит кукольный мюзикл для всей семьи «Ро...
Картиной китайского режиссера Да Пэна «Постправда» (Post-Truth, 2022) открылись показы 4-г...
20 и 21 декабря 2022 года состоятся гастроли Государственного академического Мариинского театра во В...
19.12.2022