В Бурятии построят здание национального театра песни и танца «Байкал»

Средства на проект — 3,3 млрд рублей — будут направлены за счет дальневосточной субсидии.





Здание будет построено в центре Улан-Удэ, рядом с набережной реки Селенга.





В театре планируется размещение двух залов: малого на 300 мест и основного на 1 тыс. мест — с амфитеатром, балконами, оркестровой ямой и сценой, со всем необходимым оборудованием.





Также в здании обустроят четыре балетных зала, оркестровый репетиционный зал, восемь ансамблевых кабинетов, хоровой репетиционный зал, два вокальных класса, шесть сольных вокальных кабинетов, студии звукозаписи, видеозаписи и фотостудию.





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