В Москве вручат 19 декабря театральную премию «Хрустальная Турандот»

В этот раз организаторы решили отойти от многолетней традиции награждения лучших театральных премьер прошлого сезона в различных номинациях. Вместо этого «Хрустальная Турандот» вручит лауреатам награды «За честь, достоинство и служение зрителю».





Лауреатами станут семеро театральных деятелей, по сложившейся традиции их имена объявят непосредственно на церемонии.





Проведут церемонию актриса театра и кино, преподаватель актерского мастерства в ГИТИСе Валерия Ланская и ведущий артист Московского театра оперетты Александр Бабик.





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