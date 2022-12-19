В Москве вручат 19 декабря театральную премию «Хрустальная Турандот»

19.12.2022

В Москве вручат 19 декабря театральную премию «Хрустальная Турандот»

XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба премии.

В этот раз организаторы решили отойти от многолетней традиции награждения лучших театральных премьер прошлого сезона в различных номинациях. Вместо этого «Хрустальная Турандот» вручит лауреатам награды «За честь, достоинство и служение зрителю».

Лауреатами станут семеро театральных деятелей, по сложившейся традиции их имена объявят непосредственно на церемонии. 

Проведут церемонию актриса театра и кино, преподаватель актерского мастерства в ГИТИСе Валерия Ланская и ведущий артист Московского театра оперетты Александр Бабик. 

Фото: Pixabay