Третьяковская галерея ожидает рост числа посетителей до 1,9 млн

19.12.2022

Третьяковская галерея ожидает рост числа посетителей до 1,9 млн

Количество посетителей Государственной Третьяковской галереи по итогам 2022 года может достичь 1,9 млн человек. Это превысит почти на 300 тыс. человек предыдущий показатель. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

По словам Трегуловой, заметно возросла посещаемость постоянных экспозиций, размещенных в зданиях в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу.

В феврале на пресс-конференции в ТАСС Трегулова сообщила, что за 2021 год Третьяковскую галерею посетили более 1,5 млн человек, что на 70% превысило уровень посещаемости 2020 года. 

Трегулова также сказала, что галерея планирует представить русское искусство в рамках международного проекта «Русские сезоны», который пройдет в 2023 году в Узбекистане. По ее словам, вопрос участия галереи в проекте уже обсуждался с директором «Русских сезонов» Алексеем Лебедевым.

«Русские сезоны» — масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ. 

Фото: Pixabay