Третьяковская галерея ожидает рост числа посетителей до 1,9 млн

По словам Трегуловой, заметно возросла посещаемость постоянных экспозиций, размещенных в зданиях в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу.





В феврале на пресс-конференции в ТАСС Трегулова сообщила, что за 2021 год Третьяковскую галерею посетили более 1,5 млн человек, что на 70% превысило уровень посещаемости 2020 года.





Трегулова также сказала, что галерея планирует представить русское искусство в рамках международного проекта «Русские сезоны», который пройдет в 2023 году в Узбекистане. По ее словам, вопрос участия галереи в проекте уже обсуждался с директором «Русских сезонов» Алексеем Лебедевым.





«Русские сезоны» — масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ.





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