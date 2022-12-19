Власти выделят 50 млрд рублей на объекты культуры и расселение аварийного жилья

Федеральные средства ускорят ход строительства нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, который строится на Кадашевской набережной в Москве.





Помимо этого, федеральное финансирование поможет быстрее провести реконструкцию и реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.





Еще один объект, куда будут отправлены бюджетные инвестиции, — музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Здесь планируется завершить возведение нового фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и других объектов.





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