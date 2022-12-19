В Сети появился трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на строительство ...
Universal Pictures представила трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». ...
Пресс-конференция, посвященная старту конкурса «Культурная столица года», состоялась в ТАСС 16 декаб...
Власти Москвы решили поддержать создающих образы города кинопроизводителей в 2023 год...
Киностудия «Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку. Об этом сообщила председатель совета...
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение о выделении 50 млрд рублей на строительство ...
Universal Pictures представила трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». ...
Пресс-конференция, посвященная старту конкурса «Культурная столица года», состоялась в ТАСС 16 декаб...
Власти Москвы решили поддержать создающих образы города кинопроизводителей в 2023 год...
Киностудия «Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку. Об этом сообщила председатель совета...
Фонд кино открыл прием заявок на участие в стипендиальной программе для сценаристов «Автор».
Фильм «Один маленький ночной секрет», режиссером и автором сценария которого выступил...
Выставка «Культурный код. Каверин 2.0» к 120-летию писателя откроется в особняке Румя...
31 декабря в рамках Всероссийской программы «Всё начинается с детства» в онлайн-кинотеатре Kion со...
В столичном кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря открылся Международный фестиваль «Дни короткометражно...
Первый женский симфонический оркестр «Фирдаус» создан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об э...
Издательство «Эксмо» и группа компаний «Рики» займутся выпуском аудиосказок и аудиоспектаклей с ге...
Театр кукол имени С. В. Образцова в канун Нового года представит кукольный мюзикл для всей семьи «Ро...
Картиной китайского режиссера Да Пэна «Постправда» (Post-Truth, 2022) открылись показы 4-г...
20 и 21 декабря 2022 года состоятся гастроли Государственного академического Мариинского театра во В...
В Музее Востока 17 декабря состоялся пластический спектакль «Путешествие в сказку». ...
16 декабря 2022 года в Белграде состоялась основная программа мероприятий III Российско-Сербского ку...
Полнометражное продолжение детективного сериала показали в кинотеатре «Художественный», пишет ТАСС. ...
Открытие сделала главный реставратор Художественного музея Цинциннати (США) Серена Урри, сообщает ...
В этом году традиционная праздничная ярмарка проводится в трех местах, сообщила «Собака.ру». ...
19.12.2022