В Сети появился трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии. Фильм повествует о периоде Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой «Манхэттенский проект».





Сюжет основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Его роль исполнил Киллиан Мёрфи. В фильме также сыграли Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман и другие актеры.





Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.





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