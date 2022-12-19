В Москве продлится эксперимент по поддержке кинопроизводителей в 2023 году

19.12.2022

В Москве продлится эксперимент по поддержке кинопроизводителей в 2023 году

Власти Москвы решили поддержать создающих образы города кинопроизводителей в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заявки на получение грантов начнут принимать с 1 января. Москва в кадре — одно из важных условий отбора картин.

Отмечается, что грантом отметят и воссоздание образа Москвы в павильонах кинопарка в Троицком округе, в павильонах киноконцерна «Мосфильм» и Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.

Размеры грантов для фильмов, произведенных студентами профильных школ и вузов, варьируются от 150 тыс. до 450 тыс. рублей. 

Заявки будут принимать от кинокомпаний, зарегистрированных в России.

Фото: Pixabay