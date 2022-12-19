«Союзмультфильм» планирует снять сериал про Чебурашку

19.12.2022

«Союзмультфильм» планирует снять сериал про Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку. Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей <...> Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги», — сказала Слащева. 

Новый мультфильм о Чебурашке расскажет о приключениях героя в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.

Фото: Pixabay