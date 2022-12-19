«Союзмультфильм» планирует снять сериал про Чебурашку

«Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей <...> Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги», — сказала Слащева.





Новый мультфильм о Чебурашке расскажет о приключениях героя в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.





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