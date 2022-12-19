Фонд кино запустил стипендиальную программу для сценаристов «Автор»

В ходе презентации министр культуры России Ольга Любимова назвала своевременным запуск программы, напомнив, что в связи с уходом из России западных мейджоров необходимо наращивать темпы собственного кинопроизводства. При этом отрасли остро не хватает новых качественных сценариев, подчеркнула она.

«Назрела необходимость переходить к каким-то конкретным действиям, в том числе со стороны государства. Так возникла идея создания программы «Автор», – рассказала Ольга Любимова. – Это поиск талантливых людей, которые станут нашими стипендиатами, получат возможность творить в комфортных условиях, с большой командой редакторов, найти продюсеров». Глава Минкультуры России добавила, что стипендиальная программа также позволит реализовать приоритетные темы поддержки кинопроизводства.

По словам советника Президента Российской Федерации, председателя Совета Фонда кино Владимира Толстого, индустрии надо, чтобы каждую неделю появлялся новый российский релиз. «Понятно, что это ниоткуда не возьмется, если не будет литературной основы – сценария. Программа «Автор» – это попытка сделать системной работу по поиску и подготовке людей, способных писать качественные сценарии для национального кино», – пояснил он.

Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов сообщил, что участником стипендиальной программы может стать любой гражданин Российской Федерации, который в последние 10 лет получил образование в области кинодраматургии. Сценарные заявки, которые должны содержать синопсис и пример завершенной сцены с диалогом персонажей, необходимо прислать до 15 февраля 2023 года. Первые стипендиаты будут объявлены в апреле 2023 года.

Статус стипендиата предполагает ежемесячную оплату в размере 150 тыс. рублей в течение календарного года, право на оплату дополнительного образования в области кинодраматургии в учреждении по собственному выбору. Также на протяжении создания сценария стипендиата будет обслуживать редакторская группа, которая состоит из главных профессионалов отрасли. Кроме того, в период участия в программе будет оказано организационное и юридическое сопровождение.

«В ответ на все это стипендиат получает лишь небольшой объем обязательств: в течение одного года с момента получения статуса написать сценарий, соответствующий изначальной сценарной заявке, обеспечить собственную переподготовку или получение дополнительного образования в объеме не менее 48 академических часов и работать в рамках написания сценарного материала с редакторской группой, которая будет предоставлена фондом», – уточнил Федор Соснов.

На созданный сценарий права принадлежат автору. Единственное ограничение, которое будет наложено на законченное произведение, – оно может быть приобретено только российской кинокомпанией. Все сценарные материалы будут размещены на специальном портале программы «Автор».

Исполнительный директор Фонда кино отметил, что в дальнейшем отборы будут проводиться ежеквартально с постепенным расширением программы в части образования и квалификации участников, географии, типа контента. Сейчас в приоритете фильмы для широкой зрительской аудитории, предназначенные для кинотеатрального показа. Но уже в следующий отбор будет включено документальное и авторское кино, анимационное кино, написание литературной основы для будущих кинопроизведений.

«Великая страна с великой культурой нуждается в большом великом кино. У нас есть примеры. Я очень люблю фразу Льва Николаевича Толстого: усвой, что сделали предшественники, и иди дальше. Как мне кажется, такова задача этого проекта – соединиться, найти смыслы времени, рождающиеся в зрительном зале», – отметил народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Фото: Минкультуры РФ