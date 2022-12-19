Фильм Наталии Мещаниновой вошел в программу Международного кинофестиваля в Роттердаме

19.12.2022

Фильм Наталии Мещаниновой вошел в программу Международного кинофестиваля в Роттердаме

Фильм «Один маленький ночной секрет», режиссером и автором сценария которого выступила Наталия Мещанинова, вошел в программу 52-го Международного кинофестиваля в Роттердаме. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

«Один маленький ночной секрет» — третий полнометражный фильм Мещаниновой. 

Продюсерами фильма стали Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Главные роли исполнили, в частности, молодые актеры Тася Калинина, Лиза Запорожец и Олег Савостюк, а также Степан Девонин, Елена Плаксина, Данила Киселев.

Производством фильма, который выйдет в 2023 году, занималась кинокомпания СТВ при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», Hubert Bals Fund. 

Фото: Pixabay