Фильм Наталии Мещаниновой вошел в программу Международного кинофестиваля в Роттердаме

«Один маленький ночной секрет» — третий полнометражный фильм Мещаниновой.





Продюсерами фильма стали Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. Главные роли исполнили, в частности, молодые актеры Тася Калинина, Лиза Запорожец и Олег Савостюк, а также Степан Девонин, Елена Плаксина, Данила Киселев.





Производством фильма, который выйдет в 2023 году, занималась кинокомпания СТВ при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», Hubert Bals Fund.





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