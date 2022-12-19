В Санкт-Петербурге на выставке к юбилею Вениамина Каверина покажут личные вещи писателя

Как рассказала на пресс-конференции ТАСС директор Литературного музея «ХХ век» Марина Линович, на выставке впервые будут представлены личные вещи Каверина: очки, ручка, записная книжка, его кресло, его портфель, его необычная трость.





Выставка представляет собой масштабный межмузейный проект, который базируется на самом знаменитом произведении Каверина — романе «Два капитана».





Помимо Литературного музея «XX век», над выставкой работал и Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Петербурге, который взял на себя освещение трех знаменитых полярных экспедиций, что легли в основу «Двух капитанов».





Также в проекте приняли участие: Российское географическое общество, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Онежский историко-мемориальный музей, киностудия «Ленфильм», Центр современного искусства Сергея Курёхина и др.





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