На Kion выйдет новогодний телеспектакль с Сергеем Буруновым, Александром Петровым и Алексеем Серебряковым

19.12.2022
31 декабря в рамках Всероссийской программы «Всё начинается с детства» в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера музыкальной сказки-утренника «Происшествие в стране Мульти-Пульти».
Известные актеры исполнили роли персонажей детских сказок и мультфильмов. В роли Бывалого — Сергей Бурунов, Трус — Александр Петров, Балбес — Данила Козловский. Евгений Цыганов выступит в образе крокодила Гены, Чебурашку сыграет Тимофей Трибунцев, Шапокляк — Ксения Раппопорт, Заяц — Виктория Исакова, Волк — Алексей Серебряков и другие герои.
Увлекательные приключения любимых героев советской мультипликации не оставят равнодушными не только наших зрителей младшего и среднего школьного возраста, но и вернут их родителей в теплые далекие мгновения их собственного детства. В оформлении спектакля использовались лучшие образцы отечественной моды и стиля, что, конечно, в первую очередь оценят владельцы цветных телевизоров.
Фото: Pixabay