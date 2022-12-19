Фестиваль «Дни короткометражного кино» открылся в «Иллюзионе»

Фестиваль «Дни короткометражного кино» открылся в «Иллюзионе»

19.12.2022

В столичном кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря открылся Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.