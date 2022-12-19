В ОАЭ организован первый женский симфонический оркестр

19.12.2022

В ОАЭ организован первый женский симфонический оркестр

Первый женский симфонический оркестр «Фирдаус» создан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщила эмиратская газета The National.

Художественным руководителем стал композитор из Индии, лауреат премии «Оскар» за лучшую оригинальную музыку к фильму «Миллионер из трущоб» Алла Ракха Рахман. 

В состав оркестра вошли 50 женщин более чем из 20 стран мира.

«Фирдаус» собирается дать 22 декабря свой первый онлайн-концерт, в программу которого включены популярные ближневосточные мелодии, баллады, композиции в стиле фламенко и симфонии.

Фото: Pixabay