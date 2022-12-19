«Эксмо» представит аудиосказки с героями «Смешариков» и «Фиксиков»

19.12.2022

«Эксмо» представит аудиосказки с героями «Смешариков» и «Фиксиков»

Издательство «Эксмо» и группа компаний «Рики» займутся выпуском аудиосказок и аудиоспектаклей с героями анимационных сериалов «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «ДиноСити» и полнометражного мультфильма «Финник». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Эксмо».

Первые выпуски появятся уже в канун Нового года. По словам собеседников агентства, книги в цифровых форматах выйдут на платформах «Яндекс. Музыка», «Букмейт» (владеющая сервисом ирландская компания «Букмейт лимитед» признана в России иноагентом), «Литрес», «Звук» и «МТС. Строки».

Ожидается выпуск более 100 книг для детей в возрасте от 0 до 14 лет. В частности, уже в конце декабря пользователей ожидают аудиосказки о зимних приключениях героев «Малышариков».

Фото: Pixabay