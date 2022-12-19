Театр кукол имени С. В. Образцова покажет кукольный мюзикл «Рождественская история»

19.12.2022

Театр кукол имени С. В. Образцова покажет кукольный мюзикл «Рождественская история»

Театр кукол имени С. В. Образцова в канун Нового года представит кукольный мюзикл для всей семьи «Рождественская история» по повести Чарльза Диккенса, рассказал ТАСС режиссер постановки Алексей Франдетти.

Первые показы «Рождественской истории» пройдут на Большой сцене театра 22-23, 26-27 декабря и 7-8 января. 

Куклы и спецэффекты для постановки придумал художник и кукольник Виктор Плотников, музыка Андрея Рубцова будет звучать в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене.

Согласно сюжету, скряга и брюзга Эбенизер Скрудж не любит Рождество и не принимает всеобщего веселья по этому поводу. В Сочельник ему являются три призрака и показывают его собственное прошлое и потерянное счастье.

Фото: Pixabay