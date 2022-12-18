Китайский фильм «Постправда» открыл показы на Хайнаньском кинофестивале

18.12.2022

Китайский фильм «Постправда» открыл показы на Хайнаньском кинофестивале

Картиной китайского режиссера Да Пэна «Постправда» (Post-Truth, 2022) открылись показы 4-го Хайнаньского международного кинофестиваля в городе Санья. Об этом сообщает ТАСС. 

Комедийный фильм доджен выйти на широкий экран в Китае 31 декабря. Он рассказывает о том, как социальные сети влияют на современную жизнь. 

Хайнаньский международный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года.

В этом году имиджевым послом кинофестивалястал китайский актер Джеки Чан. 

Фото: Pixabay