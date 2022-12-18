Китайский фильм «Постправда» открыл показы на Хайнаньском кинофестивале

Комедийный фильм доджен выйти на широкий экран в Китае 31 декабря. Он рассказывает о том, как социальные сети влияют на современную жизнь.





Хайнаньский международный кинофестиваль признан одним из четырех главных фестивалей кино в Китае. Впервые он прошел в декабре 2018 года.





В этом году имиджевым послом кинофестивалястал китайский актер Джеки Чан.





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