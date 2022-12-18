Во Владикавказе пройдут гастроли Государственного академического Мариинского театра

На сцене Национального государственного театра оперы и балета Филиала Мариинского театра в РСО-Алания состоится показ оперы Дж. Верди «Отелло», а также будут представлены два полусценических исполнения опер «Волшебная флейта» Моцарта и «Иоланта» Чайковского.

«Волшебная флейта»: дата показа - 20 декабря (в 21.00).

Фото: Минкультуры РФ