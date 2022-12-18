Во Владикавказе пройдут гастроли Государственного академического Мариинского театра

18.12.2022

Во Владикавказе пройдут гастроли Государственного академического Мариинского театра

20 и 21 декабря 2022 года состоятся гастроли Государственного академического Мариинского театра во  Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания), организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

На сцене Национального государственного театра оперы и балета Филиала Мариинского театра в РСО-Алания состоится показ оперы Дж. Верди «Отелло», а также будут представлены два полусценических исполнения опер «Волшебная флейта»  Моцарта и «Иоланта» Чайковского.

«Волшебная флейта»: дата показа - 20 декабря (в 21.00).

Фото: Минкультуры РФ