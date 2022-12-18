Во Владикавказе пройдут гастроли Государственного академического Мариинского театра

20 и 21 декабря 2022 года состоятся гастроли Государственного академического Мариинского театра в г....
В Музее Востока 17 декабря состоялся пластический спектакль «Путешествие в сказку». ...
16 декабря 2022 года в Белграде состоялась основная программа мероприятий III Российско-Сербского ку...
Полнометражное продолжение детективного сериала показали в кинотеатре «Художественный», пишет ТАСС. ...
Открытие сделала главный реставратор Художественного музея Цинциннати (США) Серена Урри, сообщает ...
Картиной китайского режиссера Да Пэна «Постправда» (Post-Truth, 2022) открылись показы 4...
20 и 21 декабря 2022 года состоятся гастроли Государственного академического Мариинского театра в г....
В Музее Востока 17 декабря состоялся пластический спектакль «Путешествие в сказку». ...
16 декабря 2022 года в Белграде состоялась основная программа мероприятий III Российско-Сербского ку...
Полнометражное продолжение детективного сериала показали в кинотеатре «Художественный», пишет ТАСС. ...
Открытие сделала главный реставратор Художественного музея Цинциннати (США) Серена Урри, сообщает ...
В этом году традиционная праздничная ярмарка проводится в трех местах, сообщила «Собака.ру». ...
Тизер-трейлер новых серий появился на ютьюб-канале японской анимационной студии Toho. ...
17 декабря четыре чугунные скульптуры установили у переправы через Фонтанку, сообщила «Собака.ру»....
Журнал назвал наиболее неудачные ленты уходящего года на основании мнения критиков Оуэна Глейберма...
Постановщик фильма-катастрофы Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы закончить многолетние споры ...
23 и 26 декабря во Владивостоке пройдут премьерные показы оперного спектакля на музыку Римского-Ко...
Познакомиться с историей создания знаменитого балета, которому в этом году исполняется 130 лет, можн...
Прощание прошло 17 декабря в Центральном доме кинематографистов, сообщает ТАСС. ...
Петербургские артисты представят на сцене филиала Мариинки в РСО-Алания три оперы, сообщается на с...
Любимец Мартина Скорсезе вернется к жанру, в котором он снимался у легендарного режиссера, на этот р...
В настоящее время продюсеры хита Netflix обсуждают варианты развития сюжета, сообщили собеседники ...
Американский актер и музыкант дебютирует в супергеройском кино в роли антагониста Дружелюбного сос...
В грядущем кинокомиксе не появятся герои Генри Кавилла и Галь Гадот, сообщили собеседники THR.
Посвященное святым для христиан местам издание можно получить бесплатно в церквях Северной столицы, ...
18.12.2022
На сцене Национального государственного театра оперы и балета Филиала Мариинского театра в РСО-Алания состоится показ оперы Дж. Верди «Отелло», а также будут представлены два полусценических исполнения опер «Волшебная флейта» Моцарта и «Иоланта» Чайковского.
«Волшебная флейта»: дата показа - 20 декабря (в 21.00).
Фото: Минкультуры РФ