Пластический спектакль «Путешествие в сказку» прошел в Музее Востока

На протяжении нескольких месяцев в музее проходила инклюзивная творческая лаборатория, участниками которой стали дети с нарушением зрения и их зрячие сверстники. На занятиях дети слушали сказки и легенды о божествах и героях Вьетнама и Индонезии, придумывали своих сказочных персонажей и их атрибуты, вдохновляясь музейными экспонатами.

С помощью арт-терапевтов участники сделали маски, волшебные кинжалы и другие предметы, обладающие магической силой, создали жилища и костюмы для своих персонажей. Каждый персонаж может рассказать историю. Все эти истории сложились в одну сказку. Участники лаборатории рассказали ее танцем: итогом стал пластический спектакль, который был показан в стенах Музея Востока.

Зрители также услышали легенды, которыми вдохновлялись участники, а после спектакля смогли пообщаться с юными артистами и ведущими лаборатории.

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