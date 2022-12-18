В Республике Сербия закончился III Российско-Сербский культурно-туристский форум

Началом деловой части программы Форума стала конференция с презентациями ключевых проектов России и Сербии по продвижению культурно-туристского потенциала. В мероприятии приняли участие главы региональных ведомств в области культуры и туризма, руководители ведущих учреждений культуры, а также представители профессионального сообщества России и Сербии.

На открытии конференции с приветственными словами к экспертам двух стран обратились заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко и Государственный секретарь Министерства культуры Республики Сербии Миодраг Иванович.

«Уверена, что российско-сербское сотрудничество с выстраиванием горизонтальных связей между субъектами двух стран будет активно развиваться, а география участников и новые сферы взаимовыгодного сотрудничества будут из года в год расширяться», - отметила Надежда Преподобная.

«Российско-Сербский культурно-туристский форум всегда был одним из ключевых событий в культурном диалоге двух стран и сейчас превращается в платформу, способствующую развитию всех сфер межкультурного сотрудничества», - сказал Посол России в Сербии.

«Форум был организован в очень короткие сроки, что символизирует стремление обеих сторон в развитии данного формата сотрудничества. Мы исторически взаимосвязаны. Российская культура – это и наша культура и мировая» - заключил Миодраг Иванович.

Мероприятия состоялись в здании Фонда «Дом Вука», в котором в XIX-XX вв. располагалось Министерство просвещения Сербии.

Также в рамках Форума открылись две выставки ведущих российских федеральных музеев. В Военном музее, подведомственном Минобороны Сербии, публике был представлен выставочный проект Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника «Благородством сербство дышит», посвященный генералам сербского происхождения, воевавшим в российской армии в период Отечественной войны 1812 года.

Завершающим диалоговым мероприятием Форума стала презентационная сессия, посвященная обсуждению совместных проектов в сфере кино и цифровых технологий, также состоявшегося в Русском доме в Белграде. Кинематографисты России и Сербии обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере кино. Модераторами сессии выступили известный российский и сербский актер и режиссер, президент Группы кинематографии Торговой палаты Сербии Милош Бикович и директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко.

По итогам всех мероприятий III Российско-Сербского культурно-туристского Форума будет сформирован календарь совместных мероприятий по различным направлениям сферы культуры, куда войдут проекты в области музейного и библиотечного дела, театрального и музыкального искусства, креативных индустрий, кино, а также творческого образования.

Фото: Минкультуры РФ