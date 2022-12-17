Ранний автопортрет Сезанна обнаружили под его «Натюрмортом с хлебом и яйцами»

17.12.2022
Открытие сделала главный реставратор Художественного музея Цинциннати (США) Серена Урри, сообщает ArtNet.
Специалистка заметила на поверхности картины два места с трещинами, сквозь которые проглядывала белая краска. Полотно отправили на рентген. Полученное изображение перевернули на 90 градусов и увидели портрет.
Урри предположила, что это автопортрет художника, поскольку натурщик представлен полубоком с направленным на смотрящего лицом. Если бы Сезанн изображал кого-то другого, то модель вряд ли располагалась бы под таким углом, пояснила сотрудница музея.
Натюрморт датируется 1865 годом. С учетом даты и исполнения специалисты отнесли найденный портрет к темного периоду в творчестве художника, длившемуся до начала 1870-х. На этом этапе Сезанн писал в преимущественно мрачных тонах. Позже он познакомился с импрессионистами, в его работах стало больше светлых и ярких оттенков.
Картина хранится в музее с 1955 года.
Фото: скриншот / YouTube LOCAL 12