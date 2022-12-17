В центре Петербурга открылась Рождественская ярмарка

17.12.2022
В этом году традиционная праздничная ярмарка проводится в трех местах, сообщила «Собака.ру».
Основной локацией ярмарки стала Манежная площадь. Как и в минувшем году, ее оформили в стилистике сказки Гофмана «Щелкунчик». На площадке установили карусель и каток, открыли павильоны с различными товарами и едой.
На Дворцовой площади поставили ресторанные павильоны и горку со свободным входом (для детей действуют ограничения по комплекции и возрасту). Еще одно ярмарочное место появилось на Конюшенной площади.
Ярмарка работает до 9 января.
Ранее сообщалось, что городские власти отменили массовые концерты на улице, но сохранили новогодние утренники для детей. Также в Смольном решили не отказываться от праздничного убранства Петербурга.
Фото: Pixabay