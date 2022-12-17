Второй сезон аниме «Магическая битва» обзавелся трейлером и датой релиза

17.12.2022

Второй сезон аниме «Магическая битва» обзавелся трейлером и датой релиза
Тизер-трейлер новых серий появился на ютьюб-канале японской анимационной студии Toho.

Второй сезон аниме-сериала посвятят двум главным темам. Первая связана с прошлым героев Сатору Годжо и Сугуру Гёто, вторая — с инцидентом в Сибуе, где в ловушке магов и демонов оказались простые люди.

Новый сезон планируют выпустить в июле следующего года. Точную дату премьеры объявят дополнительно.

Созданием новых эпизодов будет заниматься студия MAPPA, выпустившая первый сезон «Магической битвы» в 2020-2021 годах и полнометражный приквел в прошлом году. Аниме основано на серии манг Гэгэ Акутами.

Сюжет разворачивается в мире, где демоны питаются людьми, которые об этом не догадываются. Атлетично сложенный школьник, уставший от регулярных предложений вступить в спортивный клуб, записывается в оккультный. И сразу попадает в эпицентр борьбы за судьбу человечества.


Фото: кадр из трейлера «Магической битвы»