Второй сезон аниме «Магическая битва» обзавелся трейлером и датой релиза
Второй сезон аниме «Магическая битва» обзавелся трейлером и датой релиза
17.12.2022
Тизер-трейлер новых серий появился на ютьюб-канале японской анимационной студии Toho.
Второй сезон аниме-сериала посвятят двум главным темам. Первая связана с прошлым героев Сатору Годжо и Сугуру Гёто, вторая — с инцидентом в Сибуе, где в ловушке магов и демонов оказались простые люди.
Новый сезон планируют выпустить в июле следующего года. Точную дату премьеры объявят дополнительно.
Созданием новых эпизодов будет заниматься студия MAPPA, выпустившая первый сезон «Магической битвы» в 2020-2021 годах и полнометражный приквел в прошлом году. Аниме основано на серии манг Гэгэ Акутами.
Сюжет разворачивается в мире, где демоны питаются людьми, которые об этом не догадываются. Атлетично сложенный школьник, уставший от регулярных предложений вступить в спортивный клуб, записывается в оккультный. И сразу попадает в эпицентр борьбы за судьбу человечества.