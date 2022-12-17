Джек из «Титаника» не мог выжить. Режиссер доказал это с помощью эксперимента

Джек из «Титаника» не мог выжить. Режиссер доказал это с помощью эксперимента

17.12.2022

Постановщик фильма-катастрофы Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы закончить многолетние споры о том, что герой Леонардо Ди Каприо мог выжить в финале. Об этом пишет Deadline.