Джек из «Титаника» не мог выжить. Режиссер доказал это с помощью эксперимента

Постановщик фильма-катастрофы Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы закончить многолетние споры о том, что герой Леонардо Ди Каприо мог выжить в финале. Об этом пишет Deadline.

Постановщик фильма-катастрофы Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы закончить многолетние споры о том, что герой Леонардо Ди Каприо мог выжить в финале. Об этом пишет Deadline.





В исследовании участвовали каскадеры, судмедэксперт и специалист по переохлаждению, который воспроизвел плот из киноленты. На каскадеров с массой тела, как у исполнителей ролей Розы и Джека Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, надели датчики. После этого они погрузились в ледяную воду. Специалисты смотрели, смогут ли они выжить, предпринимая разные попытки спастись в условиях, в которых оказались главные герои драмы.





Подробности эксперимента Кэмерон не раскрыл. По его словам, исследование подтвердило, что выжить смог бы только один человек. Более подробно узнать об эксперименте можно будет в документалке, которая выйдет на National Geographic.





Драма «Титаник» 1997 года основана на реальной истории крушения лайнера, который был крупнейшим в мире в начале ХХ века. Он затонул во время первого рейса в 1912 году, получив пробоины после столкновения с айсбергом.





Фото: кадр из «Титаника»