Джек из «Титаника» не мог выжить. Режиссер доказал это с помощью эксперимента

Тизер-трейлер новых серий появился на ютьюб-канале японской анимационной студии Toho. ...
17 декабря четыре чугунные скульптуры установили у переправы через Фонтанку, сообщила «Собака.ру»....
Журнал назвал наиболее неудачные ленты уходящего года на основании мнения критиков Оуэна Глейберма...
Постановщик фильма-катастрофы Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы закончить многолетние споры ...
23 и 26 декабря во Владивостоке пройдут премьерные показы оперного спектакля на музыку Римского-Ко...
Тизер-трейлер новых серий появился на ютьюб-канале японской анимационной студии Toho. ...
17 декабря четыре чугунные скульптуры установили у переправы через Фонтанку, сообщила «Собака.ру»....
Журнал назвал наиболее неудачные ленты уходящего года на основании мнения критиков Оуэна Глейберма...
Постановщик фильма-катастрофы Джеймс Кэмерон провел исследование, чтобы закончить многолетние споры ...
23 и 26 декабря во Владивостоке пройдут премьерные показы оперного спектакля на музыку Римского-Ко...
Познакомиться с историей создания знаменитого балета, которому в этом году исполняется 130 лет, можн...
Прощание прошло 17 декабря в Центральном доме кинематографистов, сообщает ТАСС. ...
Петербургские артисты представят на сцене филиала Мариинки в РСО-Алания три оперы, сообщается на с...
Любимец Мартина Скорсезе вернется к жанру, в котором он снимался у легендарного режиссера, на этот р...
В настоящее время продюсеры хита Netflix обсуждают варианты развития сюжета, сообщили собеседники ...
Американский актер и музыкант дебютирует в супергеройском кино в роли антагониста Дружелюбного сос...
В грядущем кинокомиксе не появятся герои Генри Кавилла и Галь Гадот, сообщили собеседники THR.
Посвященное святым для христиан местам издание можно получить бесплатно в церквях Северной столицы, ...
Проект посвящен истории и формам человеческого общения и поиску общего языка, говорится в пресс-рели...
Apple TV+ отказался от продолжения шоу с Чарли Ханнэмом в главной роли, хотя задумывал его как масшт...
Лидерство в списке с большим отрывом занял «король ужасов» Стивен Кинг. Рейтинг составили АСТ и «Нас...
Популярный сериал завершился на четвертом сезоне, хотя финальным должен был стать пятый сезон. Подро...
Фичуретка, посвященная касту мультфильма «Последнее желание», опубликована на ютьюб-канале Univers...
Проект организовала РГБ при поддержке Минкультуры РФ, информирует пресс-служба ведомства.
Новый набор на обучение второго состава съемочной группы пройдет в феврале, сообщила пресс-служба Ми...
17.12.2022