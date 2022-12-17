Отреставрированных сфинксов вернули на Египетский мост в Петербурге

17.12.2022
17 декабря четыре чугунные скульптуры установили у переправы через Фонтанку, сообщила «Собака.ру».
Фигуры демонтировали в начале сентября. Из восстановлением занимались реставраторы Музея городской скульптуры, обнаружившие на сфинксах места с коррозицей и утраченной позолотой, повреждения красочного слоя, который покрывает чугун и защищает его от разрушения.
Специалисты расчистили скульптуры, обработали их спецсоставами от коррозии, покрасили и восстановили позолоту на декоративных элементах.
В 1825-1826 годах появился цепной висячий мост, на устоях которого установили сфинксов. Он просуществовал до 1905 года, пока не обрушился под эскадроном гвардейцев, несколькими повозками и пешеходами. В 1955-м на его месте открылся нынешний рамный мост.