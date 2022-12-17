Топ-10 худших фильмов 2022 года составил Variety

17.12.2022
Журнал назвал наиболее неудачные ленты уходящего года на основании мнения критиков Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюжа.
Каждый из них выбрал пять провальных фильмов. По версии Глейбермана, худшим из худших стал исторический комедийный детектив «Амстердам» Дэвида О. Расселла («Красота по-американски»), в которой сыграли Марго Робби, Кристиан Бейл и др. Он рассказывает о троих друзьях, которые становятся свидетелями убийства, потом подозреваемыми; а в итоге раскрывают сеть заговоров. Критик назвал картину «бессвязной» и «раздражающей».
По мнению Дебрюжа, самым неудачным фильмом года стала «Блондинка» Эндрю Доминика с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро. Психологическая драма сосредотачивается на (не)осознанных поисках отца главной героиней в течение всей жизни. Она становится востребованной актрисой и секс-символом 1950-х, переживая сексуализированное и физическое насилие и ощущая неудовлетворенность и раздвоенность. Критик счел взгляд постановщика «однобоким» и назвал его работу «уродливым» и «неблагородным» изображением исторической личности.
В пятерке Глейбермана также значатся сиквел «Миньонов» с подзаголовком «Грювитация», романтическая история каннибалов «Целиком и полностью» Луки Гаудиньо, новая версия «Воспламеняющей взглядом» по книге Стивена Кинга и фэнтези «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон.
Выбор Дебрюжа пал на французскую фантастическую комедию «Большой баг», ремейк культового хоррора «Спайдерхед», комедию «Пузырь» и шпионский экшн «Код 355» с Джессикой Честейн, Пенелопой Крус, Дайаной Крюгер, Лупитой Нионго.
Фото: кадр из «Блондинки»