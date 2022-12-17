На Приморской сцене Мариинки дебютирует опера «Снегурочка»

17.12.2022
23 и 26 декабря во Владивостоке пройдут премьерные показы оперного спектакля на музыку Римского-Корсакова, сообщила пресс-служба театра.
В опере по сказке Островского в постановке Галибина принимают участие солисты оперной труппы филиала. За пульт встанет главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.
По словам худрука оперной труппы Ирины Соболевой, потребовалось 140 лет, чтобы «Снегурочка» снова появилась в Мариинке, но уже в ее филиале во Владивостоке. Она напомнила, что автор музыки «молниеносно» написал это произведение в отличие от других опер, а также подчеркнула уникальность и красоту оформления постановки, за которую отвечал Георгий Цыпин.
Как пояснил художник, он разрабатывал сценографические решения, отталкиваясь от музыки и ощущений от нее. Важной темой для него стала «прозрачность» мелодий и восприятие мира как сна. Так его видела главная героиня, смотревшая на все «глазами полуребенка и пришельца», что продиктовано «гротескно-невинное» оформление, добавил Цыпин.
Впервые «Снегурочку» представили в Петербурге в 1882 году.
Фото: Наташа Разина © Мариинский театр