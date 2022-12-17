На выставке «Щелкунчик. От сказки к балету» покажут личные вещи Чайковского

17.12.2022
Познакомиться с историей создания знаменитого балета, которому в этом году исполняется 130 лет, можно в РОСИЗО в Москве. Об этом говорится на сайте выставочного центра.
Выставка будет работать с 23 декабря по 19 февраля. В ее основе сказочная повесть Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 1816 года, по которой Чайковский создал музыку к балету.
Экспозиция включает издания сказки, книжные иллюстрации, эскизы декораций и костюмов, в том числе к постановкам для театров в Египте и Венгрии. Посетители также увидят личные вещи Чайковского и узнают о разных версиях балета, дебютировавших в Мариинке и Большом театре. Это постановки в хореографии Горского, Лопухова, Вайнонена и Григоровича.
Куратором проекта выступила Любовь Подлеснова. Сценографию выставки подготовила студентка ГИТИСа Елизавета Ермакова.
В рамках проекта в Росизо пройдут интерактивные мероприятия для всей семьи.
Фото: Pixabay