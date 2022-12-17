Мариинский театр приедет с гастролями во Владикавказ

17.12.2022

Мариинский театр приедет с гастролями во Владикавказ
Петербургские артисты представят на сцене филиала Мариинки в РСО-Алания три оперы, сообщается на сайте учреждения культуры.

Гастроли состоятся 20 и 21 декабря в столице Северной Осетии — Алании. В первый день труппа исполнит полусценические версии «Волшебной флейты» Моцарта и «Иоланты» Чайковского. В заключительный день артисты представят оперный спектакль «Отелло» Верди. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.

Организатором гастролей выступил Росконцерт в рамках всероссийского плана Минкультуры РФ.

Ранее Мариинка сообщила о дополнительных показах балета «Щелкунчик» Чайковского на обеих сценах в Петербурге. 18 декабря исполнится 130 лет с дебютного показа всемирного известного спектакля. Сегодня театр показывает две его версии — Вайнонена (1934) и Шемякина (2001).

Фото: Pixabay