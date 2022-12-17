Мариинский театр приедет с гастролями во Владикавказ

Петербургские артисты представят на сцене филиала Мариинки в РСО-Алания три оперы, сообщается на с...
Любимец Мартина Скорсезе вернется к жанру, в котором он снимался у легендарного режиссера, на этот...
В настоящее время продюсеры хита Netflix обсуждают варианты развития сюжета, сообщили собеседники ...
Американский актер и музыкант дебютирует в супергеройском кино в роли антагониста Дружелюбного сос...
В грядущем кинокомиксе не появятся герои Генри Кавилла и Галь Гадот, сообщили собеседники THR.
Петербургские артисты представят на сцене филиала Мариинки в РСО-Алания три оперы, сообщается на с...
Любимец Мартина Скорсезе вернется к жанру, в котором он снимался у легендарного режиссера, на этот...
В настоящее время продюсеры хита Netflix обсуждают варианты развития сюжета, сообщили собеседники ...
Американский актер и музыкант дебютирует в супергеройском кино в роли антагониста Дружелюбного сос...
В грядущем кинокомиксе не появятся герои Генри Кавилла и Галь Гадот, сообщили собеседники THR.
Посвященное святым для христиан местам издание можно получить бесплатно в церквях Северной столицы, ...
Проект посвящен истории и формам человеческого общения и поиску общего языка, говорится в пресс-рели...
Apple TV+ отказался от продолжения шоу с Чарли Ханнэмом в главной роли, хотя задумывал его как масшт...
Лидерство в списке с большим отрывом занял «король ужасов» Стивен Кинг. Рейтинг составили АСТ и «Нас...
Популярный сериал завершился на четвертом сезоне, хотя финальным должен был стать пятый сезон. Подро...
Фичуретка, посвященная касту мультфильма «Последнее желание», опубликована на ютьюб-канале Univers...
Проект организовала РГБ при поддержке Минкультуры РФ, информирует пресс-служба ведомства.
Новый набор на обучение второго состава съемочной группы пройдет в феврале, сообщила пресс-служба Ми...
Кинокомпания опубликовала на YouTube-канале дебютный тизер-трейлер фильма, основанного на истории ...
18 декабря (6-го по старому стилю) 1892 года на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялась мир...
Мероприятие прошло в Центре культурных исследований Шейха Ибрагима в Бахрейне, сообщила пресс-служба...
Посвященные евангелистам Луке и Марку башни достроили через 140 лет с начала работ, сообщается на са...
Скульптуры сторожевых львов восстановили и установили на историческое место, где они появились 190 л...
Постановку создали дети с нарушениями зрения и зрячие дети по итогам работы в творческой лаборатор...
Ролик по драматическому фильму опубликовала на YouTube-канале кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (вх...
17.12.2022