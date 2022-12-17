Роберт Де Ниро сыграет главную роль в криминальной драме Mr. Natural

17.12.2022
Любимец Мартина Скорсезе вернется к жанру, в котором он снимался у легендарного режиссера, на этот раз для телепроекта. Об этом сообщил Variety.
Де Ниро исполнит роль Луиса Барона, который после трех десятков лет за решеткой возвращается домой. Он очень хочет воссоединиться с семьей в Палм-Спрингс и не менее страстно желает провернуть опасную схему, которая может принести миллиарды. Синопсис обещает кровавые последствия, а также говрит, что «Палм-Спрингс никогда не будет прежним».
Автор идеи Митч Глейзер предполагает снять несколько сезонов. Проектом занимается Entertainment One. Глейзер и Де Ниро возьмут на себя обязанности исполнительных продюсеров.
В ноябре стало известно, что Де Ниро возглавит каст политического триллера Zero Day от «Нетфликса». Он сыграет бывшего президента США. Дата релиза пока не намечена.
Фото: кадр из "Славных парней"